Un grido di dolore: emergenza suicidi in carcere

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Una tragedia annunciata

La notizia di un ennesimo suicidio in carcere scuote l’opinione pubblica, con il terzo caso verificatosi nel giro di sole 24 ore. Gennarino De Fazio, Segretario Generale del sindacato UILPA Polizia Penitenziaria, ha comunicato il triste episodio avvenuto a Livorno. Si tratta di un uomo di 44 anni, di origini catanesi, arrestato per presunti maltrattamenti in famiglia e in attesa del primo giudizio. L’uomo è stato trovato impiccato nella sua cella, utilizzando un laccio improvvisato con pezzi di stoffa. Nonostante i tempestivi soccorsi, il detenuto è deceduto, portando a 52 il numero di suicidi avvenuti in carcere dall’inizio dell’anno.

Un allarme che non può essere ignorato

De Fazio non nasconde la sua preoccupazione di fronte a questi tragici eventi. Sottolinea come i numeri siano allarmanti e rivela che, solo nel 2024, cinque membri del Corpo di polizia penitenziaria si sono tolti la vita. L’assenza di iniziative legislative concrete e l’indifferenza dilagante mettono in evidenza un quadro poco rassicurante. La carenza di personale all’interno delle carceri, con 14.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, aggrava ulteriormente la situazione. La mancanza di risorse umane e la precaria organizzazione del sistema penitenziario rendono difficile garantire un’adeguata assistenza sanitaria e psichiatrica ai detenuti.

L’urgenza di un intervento immediato

La voce di De Fazio si fa pressante nel chiedere interventi urgenti per affrontare la emergenza carceraria. L’urgente necessità di ridurre il sovraffollamento, potenziare il personale della Polizia penitenziaria e riformare in modo strutturale il sistema carcerario diventa imperativa. Le misure d’emergenza devono essere adottate senza indugi, altrimenti il costo umano di vite spezzate continuerà a crescere in un silenzio assordante.

