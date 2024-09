Un milione di euro per le colonnine di ricarica elettriche nei Comuni del Lazio

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il Regione Lazio investe un milione di euro per incentivare la creazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L’iniziativa è parte di un bando regionale volto a migliorare la qualità dell’aria e a sostenere la transizione energetica. Attraverso questo finanziamento, vengono offerti contributi a fondo perduto fino a un massimo di 60.000 euro ai comuni che desiderano potenziare la rete di ricarica elettrica nel loro territorio.

Bando per le colonnine elettriche

Il provvedimento prevede una suddivisione del milione di euro in cinque diverse quote, ciascuna di 200.000 euro, destinate a ogni provincia del Lazio. Questa suddivisione mira a garantire che le risorse siano equamente distribuite su tutto il territorio regionale. I comuni con una popolazione superiore a 35.000 abitanti hanno diritto a ricevere fino a 60.000 euro di contributi. I comuni di dimensioni medie, con popolazioni comprese tra 10.000 e 35.000 abitanti, possono richiedere un finanziamento di massimo 40.000 euro. Infine, i comuni più piccoli, con meno di 10.000 abitanti, potranno accedere a risorse fino a 20.000 euro. Le amministrazioni comunali interessate avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per presentare le domande di partecipazione.

Questo bando si inserisce nella più ampia strategia della Regione Lazio di promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dai mezzi di trasporto. L’introduzione di infrastrutture di ricarica elettrica è vista come un passo significativo in questa direzione, poiché stimola l’adozione di veicoli elettrici tra la popolazione e le aziende locali.

Dati a Roma e nel Lazio

Secondo i dati forniti da Motus E, un’associazione che riunisce gli operatori del settore automotive, al 31 marzo 2024 il Lazio vanta un totale di 5.141 colonnine di ricarica, che corrispondono a quasi la metà delle installazioni presenti in Lombardia, dove sono installate 10.158 colonnine. Focalizzandosi sulle province, Roma emerge come la provincia con il numero maggiore di punti di ricarica, totalizzando 4.006, seguita da Milano con 3.246 e Napoli con 2.679 colonnine.

La presenza e l’aumento delle stazioni di ricarica sono cruciali per il futuro della mobilità sostenibile nella regione. Questo sviluppo non solo facilita l’uso dei veicoli elettrici ma promuove anche una cultura di maggiore consapevolezza verso i temi ecologici. La Regione Lazio sta quindi incentivando non solo le infrastrutture ma anche un cambiamento nel comportamento dei cittadini riguardo alla mobilità urbana.

Le parole dell’assessore all’ambiente

Commentando il bando e il suo impatto, l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, allo Sport e Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa. “Si tratta di un importante passo avanti per le nostre politiche ambientali” ha dichiarato Palazzo. “Questo rappresenta uno strumento reale che consente ai comuni medi e piccoli del Lazio di realizzare infrastrutture di ricarica elettrica, favorendo così l’incremento di mezzi non inquinanti.” L’assessore ha esortato le amministrazioni comunali a cogliere questa opportunità, enfatizzando il ruolo che queste nuove infrastrutture giocheranno nell’agevolare la transizione energetica e nel migliorare la qualità dell’aria.

La disponibilità di fondi pubblici stimola una risposta proattiva da parte delle comunità locali, rafforzando l’impegno della Regione Lazio per un futuro più sostenibile e rivolto alla mobilità elettrica. I comuni, attraverso queste risorse, hanno l’occasione unica di contribuire a un ambiente più salubre per tutti i cittadini, migliorando così le condizioni di vita e promuovendo un modello di sviluppo più verde e innovativo.