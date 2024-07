Un Modello Italiano di Successo nel Contrastare la Mafia

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha sottolineato che molti Paesi nel mondo stanno guardando all’Italia come modello di riferimento nel contrasto alla mafia. Paesi europei e extraeuropei, come Argentina e Cile, si stanno confrontando con fenomeni criminali di gravità estrema e stanno prendendo spunto dal modello italiano, caratterizzato da un equilibrio tra efficacia e garanzie.

Secondo Melillo, l’efficienza e le garanzie offerte dal modello italiano nel contrastare la criminalità organizzata stanno ispirando diverse nazioni in tutto il mondo. Paesi come Argentina e Cile stanno affrontando sfide simili a quelle dell’Italia e stanno cercando di replicare l’equilibrio tra efficacia investigativa e rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

Le parole del Procuratore nazionale antimafia sono state pronunciate a Milano, in occasione del Premio Giorgio Ambrosoli. Questo riconoscimento, che porta il nome dell’avvocato ucciso dalla mafia nel 1979, premia ogni anno chi si è distinto nel mondo della giustizia e dell’antimafia. Melillo ha evidenziato l’importanza di condividere le esperienze italiane con altri Paesi e di collaborare a livello internazionale per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

– Italia: Paese che è diventato un punto di riferimento nel contrasto alla mafia per molti altri Paesi, sia europei che extraeuropei. Il modello italiano è caratterizzato da un equilibrio tra efficacia investigativa e rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

– Argentina: Paese sudamericano che, come l’Italia, sta affrontando gravi fenomeni criminali e sta cercando di replicare l’efficacia e le garanzie offerte dal modello italiano nel contrastare la criminalità organizzata.

– Cile: Altro Paese che, ispirandosi all’esperienza italiana, sta affrontando sfide simili legate alla criminalità organizzata e sta cercando di bilanciare l’efficacia investigativa con il rispetto dei diritti dei cittadini.

– Milano: Città in Italia dove il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha tenuto un discorso in occasione del Premio Giorgio Ambrosoli.

– Premio Giorgio Ambrosoli: Riconoscimento che porta il nome dell’avvocato italiano Giorgio Ambrosoli, ucciso dalla mafia nel 1979. Il premio è assegnato ogni anno a chi si è distinto nel mondo della giustizia e dell’antimafia. Melillo ha evidenziato l’importanza di condividere le esperienze italiane con altri Paesi e di collaborare a livello internazionale per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.