Un omicidio sconvolge Preganziol: il corpo di una donna ritrovato nel casolare

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico ritrovamento ha scosso la tranquilla località di Preganziol, in provincia di Treviso.

Il corpo di una donna è stato scoperto in un casolare abbandonato situato in via Maleviste, presentando segni di ferite al collo sospettate di essere state provocate da una lama. Le indagini sono ancora in corso e solo l’autopsia potrà fornire dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

La scomparsa di Vincenza Saracino sconvolge la comunità trevigiana

Nonostante non sia ancora stata confermata ufficialmente l’identità della vittima, i sospetti ricadono su Vincenza Saracino, una donna di 50 anni residente a Treviso. La scomparsa di Vincenza il martedì 2 luglio ha gettato l’intera comunità nella paura e nell’apprensione. La donna aveva lasciato il suo luogo di lavoro a Preganziol con una City Bike elettrica di colore azzurro, con cestino e portapacchi nero, per poi sparire nel nulla. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo insieme alla scientifica, impegnati a fare luce su questo tragico caso di omicidio che ha lasciato tutti senza parole. La comunità è in attesa di risposte e giustizia per Vincenza.

Le indagini della polizia sulla morte misteriosa

L’investigazione delle forze dell’ordine si concentra sul mistero che avvolge la morte della donna ritrovata nel casolare di Preganziol. Le ferite al collo rivelano una violenza atroce che scuote la cittadina trevigiana. Gli inquirenti stanno esplorando ogni pista e raccogliendo prove per risalire al responsabile di questo orribile crimine. La collaborazione della comunità e il lavoro delle autorità sono fondamentali per fare luce su questa terribile vicenda e portare alla giustizia chiunque sia coinvolto nell’omicidio di Vincenza Saracino.

