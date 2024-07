Un ritorno atteso: L’Ispettore Coliandro torna in replica dopo tre anni

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il ritorno dell’Ispettore Coliandro

A partire da mercoledì 3 luglio 2024, la serie televisiva L’Ispettore Coliandro fa il suo ritorno in replica a distanza di tre anni dal suo rilascio. La nuova messa in onda riguarderà l’ottava stagione della serie, con Giampaolo Morelli a vestire i panni dell’ispettore, personaggio creato da Carlo Lucarelli in collaborazione con Rai Fiction e Garbo Produzioni. Questa nuova stagione di L’Ispettore Coliandro propone quattro nuove avvincenti puntate, rappresentando il quarto ritorno del popolare personaggio. La prima puntata sarà trasmessa su Rai 2 mercoledì 3 luglio, mentre l’intero box set con tutte le stagioni della serie è disponibile su RaiPlay per gli appassionati di Coliandro.

I creatori e l’ambientazione

*I Manetti Bros, oltre ad essere i registi della serie insieme a Milena Cocozza, si confermano anche i produttori creativi di L’Ispettore Coliandro. L’ambientazione rimane fedele a Bologna e il protagonista Coliandro conserva intatta la sua vena investigativa e la propensione a cacciarsi nei guai. Le prime quattro stagioni della serie sono state realizzate tra il 2006 e il 2010, per poi riprendere nel 2016, da cui il titolo “il ritorno 4”.

Svelata la trama del primo episodio

*Nel primo episodio della stagione 8, intitolato “Il Fantasma”, Coliandro si trova coinvolto in un intricato caso dopo aver fermato un criminale e un enigmatico geometra. Durante un incidente stradale, il commissario finisce in coma e viene oggetto di un attentato mentre è in ospedale. Deciso a scoprire la verità dietro questi eventi, con l’aiuto di Aurora, la figlia di De Zan, intraprende una personale indagine che lo condurrà alla scoperta dell’identità del mandante: un pericoloso superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come “Il Fantasma”.

Il cast e le guest star

Il cast della serie L’Ispettore Coliandro vede il ritorno di volti noti:

Giampaolo Morelli nel ruolo di Coliandro

Paolo Sassanelli interpreta Gamberini

Veronika Logan è Longhi

Alessandro Rossi nei panni di De Zan

Caterina Silva interpreta Bertaccini

Benedetta Cimatti è Buffarini

Luisella Notari nel ruolo di Paffoni

Max Bruno interpreta Borromini

Francesco Zenzola è Lorusso

Mahmood Muhammad Tahir interpreta Amid

Tra le guest star di puntata troviamo:

Chiara Martegiani nella parte di Aurora

Michele di Mauro in Salvatore Maria Moneta

Massimiliano Rossi nel ruolo di Lo Cascio

Dove trovare la serie in streaming

Per gli spettatori desiderosi di rivedere o scoprire L’Ispettore Coliandro, l’intero cofanetto con tutte e otto le stagioni è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay, offrendo la possibilità di immergersi nelle indagini avvincenti dell’ispettore preferito dal pubblico.

