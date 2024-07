Un titolo: Papa Francesco contro l’indifferenza: il cancro della democrazia

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il ruolo della democrazia secondo Papa Francesco

Papa Francesco ha sottolineato che la democrazia va oltre il semplice voto popolare durante il suo discorso a Trieste in occasione della 50esima Settimana dei cattolici italiani. Egli ha espresso preoccupazione per la bassa affluenza alle urne, mettendo in discussione il concetto di democrazia inteso come mero esercizio di voto.

L’indifferenza come minaccia alla democrazia

Il Pontefice ha evidenziato l’importanza di far sentire ogni individuo parte di una comunità, combattendo forme di assistenzialismo che ledono la dignità umana. In particolare, ha condannato l’indifferenza come un cancro della democrazia, poiché rappresenta un rifiuto di partecipare attivamente alla vita sociale e politica.

Il potere al servizio della comunità

Papa Francesco ha esortato a evitare che il potere diventi autoreferenziale, incapace di ascoltare e servire le necessità della popolazione. Ha evidenziato che la crisi della democrazia può essere paragonata a un cuore ferito, dove la corruzione e l’illegalità rappresentano gravi problematiche da affrontare. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di contrastare le forme di esclusione sociale che minano il tessuto della società.

