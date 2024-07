Un Tragico Incidente sul Fiume Enza: Ricerche in Corso a San Polo d’Enza

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Un giovane di 19 anni è scomparso dopo essersi tuffato nel fiume Enza di San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’allarme è stato lanciato dai suoi amici che lo hanno visto sparire sotto la superficie dell’acqua. Le operazioni di ricerca sono in corso in prossimità del ristorante ‘Mamma Rosa’, zona che recentemente è stata interessata da una piena che ha portato il livello del fiume oltre la soglia di guardia.

Ricerche in Corso con l’Impiego di Gommoni e Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono presenti i vigili del fuoco che stanno coordinando le operazioni di ricerca con l’ausilio di gommoni. I carabinieri di San Polo d’Enza sono attivamente impegnati nell’ascoltare le testimonianze degli amici del giovane scomparso, al fine di ricostruire l’accaduto e individuare eventuali elementi utili per le ricerche in corso.

Approfondimenti