Un viaggio nell’universo di Mario Venuti: carriera, curiosità e vita privata

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Mario Venuti: dall’icona dei Denovo al successo da solista

Nato a *Siracusa nel 1963 sotto il segno dello Scorpione, Mario Venuti ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana con la sua carriera pluridecennale. Inizialmente membro dei Denovo, gruppo di successo degli anni ’80, ha successivamente intrapreso la strada da solista, conquistando la scena musicale con brani senza tempo. Scopriamo insieme alcuni aspetti salienti della sua vita professionale e personale.

L’ascesa musicale di Mario Venuti

La sua avventura musicale ha avuto inizio in Sicilia, dove già durante gli anni di scuola si distingueva suonando in varie cover band. Nel 1982 si unisce ai Denovo, contribuendo al successo del gruppo con la sua energia e talento. Tuttavia, il desiderio di esplorare nuove frontiere artistiche porta Mario a intraprendere la carriera da solista, riscuotendo un immediato successo. Nel 1996, la sua canzone “Amore di plastica” interpretata da Carmen Consoli a Sanremo Giovani, lo proietta definitivamente nell’olimpo della musica italiana.

L’evoluzione artistica di Mario Venuti

Il secondo album da solista, “Microclima”, pubblicato nel ’96, conferma il talento e la versatilità di Venuti, consolidando il suo rapporto con il pubblico e la critica. Da quel momento, una serie di album rappresentano tappe fondamentali nella sua carriera, culminando con “Motore di vita” nel 2017. Continua a sorprendere e coinvolgere il suo pubblico con opere sempre più mature e originali, come dimostrano gli album successivi: “Soyuz 10”, “Tropitalia” e il futuro “Tra la carne e il cielo”.

Curiosità sulla vita privata di Mario Venuti

Oltre ai successi professionali, Mario Venuti ha destato l’interesse dei media per la sua vita privata. Nel corso della sua carriera, ha fatto coming out, condividendo apertamente con i suoi fan la sua identità. Riservato riguardo alla sua sfera personale, Venuti ha dichiarato di essere “infedele per natura”, amante dell’avventura e degli incontri casuali. Tra le curiosità sulla sua vita, si sa che divide il suo tempo tra Catania e Milano, ama viaggiare, sperimentare nuove cucine e mantenere un profilo attivo sui social media.

Approfondimenti su Mario Venuti

Oltre alla sua carriera musicale, Mario Venuti ha suscitato l’interesse del pubblico per vari episodi accaduti nella sua vita. Nel 2023, è stato coinvolto in un’aggressione a Catania, decidendo tuttavia di non denunciare l’aggressore per evitare ulteriori complicazioni. Questi episodi, insieme alle sue passioni e ai progetti futuri, contribuiscono a delineare un ritratto più completo dell’artista e della persona dietro la celebrità.

