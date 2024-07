Una nuova piscina scoperta a Amelia: omaggio a Bud Spencer

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Inaugurazione della piscina dedicata a Bud Spencer

Verrà inaugurata domenica 7 luglio la nuova piscina comunale scoperta di Amelia, situata in località Paticchi. La cerimonia, prevista per le 20, vedrà la presenza del sindaco e presidente della Provincia Laura Pernazza, delle autorità, delle realtà cittadine e dei gestori.

Omaggio a Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer

Su volontà del Comune, la nuova struttura sarà intitolata a Carlo Pedersoli, noto come Bud Spencer, celebre attore e campione italiano di nuoto. Pedersoli è ricordato per essere stato il primo italiano a nuotare i 100 metri stile libero in meno di un minuto, con un record di 59″5 ottenuto nel 1950. All’inaugurazione sarà presente anche Terence Hill, compagno di avventure cinematografiche di Bud Spencer.

Un progetto di valore per Amelia e il territorio circostante

Il sindaco Pernazza commenta l’importanza del nuovo impianto, sottolineando che si tratta di un progetto di grande rilevanza non solo per Amelia ma anche per le realtà circostanti della provincia di Terni e dell’amerino, nonché per i numerosi turisti che visitano la zona. La piscina, della lunghezza di 26 metri e larga 12,50 metri, non sarà solo uno spazio per attività sportive, ma anche per eventi sociali come i campus estivi per bambini e ragazzi, serate di relax, feste e iniziative pubbliche. La gestione dell’impianto è affidata alla ‘Ssd Nuoto Academy Srl’, che conta già su 1500 tesserati e ha ricevuto un ampio consenso da parte degli utenti, dimostrando che coinvolgere il settore privato è stata una scelta vincente.

