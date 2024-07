Un’Esposizione Itinerante per promuovere il Made in Italy

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

La tappa americana del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci

A Los Angeles si è svolta la cerimonia inaugurale della tappa americana del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci, un’iconica nave scuola della Marina Militare Italiana che funge da ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. Questo evento ha dato il via anche al Villaggio Italia, un’Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale che celebra le eccellenze italiane e che accompagnerà il tour della Vespucci in altre sette tappe.

Partecipanti alla cerimonia e dichiarazioni del Ministro della Difesa

All’inaugurazione hanno presenziato importanti figure come il Ministro della Difesa Guido Crosetto, l’Ambasciatore italiano negli Stati Uniti d’America Mariangela Zappia e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino. Insieme a loro c’erano anche il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale Luca Goretti e Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società che supporta l’iniziativa. Il Ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza del progetto, affermando: “Abbiamo scelto Nave Vespucci per promuovere il Made in Italy, con un progetto che coinvolge più ministeri e che è fortemente voluto dal Governo. Il Villaggio Italia, inaugurato a Los Angeles, rappresenta tutte le eccellenze italiane, dalla tecnologia all’arte, dalla musica alla cultura. Durante questo lungo viaggio intorno al mondo della nave Vespucci, queste eccellenze saranno una prestigiosa vetrina del Made in Italy e un motore per l’economia e l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Promozione del Made in Italy e proiezione internazionale

L’iniziativa dell’Esposizione Mondiale Itinerante rappresenta un’importante occasione per promuovere il Made in Italy a livello internazionale. Grazie alla presenza della Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, che ospiterà anche la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri e le Frecce Tricolori, l’Italia potrà mostrare al mondo le sue eccellenze in vari settori. Questo progetto non solo rafforzerà l’immagine del nostro Paese all’estero, ma contribuirà anche a sostenere l’economia italiana, offrendo un’opportunità unica per far conoscere al mondo la creatività e la qualità dei prodotti italiani.

