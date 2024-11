Un’iniziativa per la salute: la “Vitiligine Week” arriva nel Lazio

Ultimo aggiornamento il 15 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Dal 25 al 30 novembre, il Lazio ospiterà la “Vitiligine Week”, un evento dedicato ai pazienti affetti da questa malattia autoimmune. Saranno organizzati incontri gratuiti con dermatologi per offrire supporto e approfondimenti sulle nuove opportunità terapeutiche.

Informazione e supporto contro la disinformazione

La campagna, promossa dalla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) e patrocinata da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), punta a sensibilizzare e supportare i pazienti nella gestione della loro condizione. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Incyte e la collaborazione di Sintesi Education.

Per prenotare una visita gratuita, è possibile contattare il Numero Verde 800226466, attivo dal lunedì al sabato, negli orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00.

Centri dermatologici coinvolti nel Lazio

I pazienti del Lazio potranno usufruire di visite specialistiche gratuite nei seguenti centri:

Roma Gemelli, IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli;

Roma IFO, Istituto Dermatologico San Gallicano;

Roma, Ospedale Israelitico Sede Isola Tiberina;

Roma Sapienza, Policlinico Umberto I;

Roma IDI, Istituto Dermopatico dell’Immacolata;

Roma Tor Vergata, Policlinico Tor Vergata;

Terracina, Ospedale A. Fiorini Sapienza Polo Pontini.

Una malattia autoimmune complessa e poco compresa

“La vitiligine è una malattia cronica autoimmune, spesso accompagnata da altre condizioni come disfunzioni della tiroide, diabete mellito e alopecia areata,” ha spiegato Giuseppe Argenziano, presidente della SIDeMaST. “Non si tratta solo di un problema estetico. È importante che i pazienti si affidino a specialisti per individuare le migliori terapie e per ricevere informazioni corrette, evitando le numerose fake news.”

L’impatto emotivo della vitiligine

Secondo Valeria Corazza, presidente di APIAFCO, la vitiligine non è solo una sfida fisica, ma anche psicologica. “Molti pazienti vivono sentimenti di insicurezza, ansia e isolamento sociale. Iniziative come questa sono fondamentali per aiutare le persone ad accettarsi e per combattere la disinformazione che spesso peggiora il vissuto di chi soffre.”

Mille appuntamenti per supportare i pazienti

Nel corso della settimana saranno organizzati oltre mille visite gratuite in tutta Italia, con l’obiettivo di incoraggiare i pazienti a confrontarsi con specialisti e a intraprendere percorsi di cura più consapevoli.

Una campagna che dà voce ai pazienti

La campagna “La scelta è nelle tue mani. Vitiligine: scopri nuove possibilità”, lanciata lo scorso giugno, ha coinvolto pazienti che hanno raccontato le loro storie, condividendo il percorso verso l’accettazione e la lotta allo stigma. Questa iniziativa punta a ispirare chi vive la stessa condizione, promuovendo la consapevolezza sulla malattia.

La “Vitiligine Week” rappresenta un esempio concreto di come informazione e supporto possano migliorare la qualità della vita dei pazienti, offrendo loro nuovi strumenti per affrontare la malattia con maggiore serenità.