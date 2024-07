Un’innovativa capsula per suicidio assistito potrebbe generare polemiche in Svizzera

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una rivoluzione nel campo del suicidio assistito

La capsula per suicidio medicalmente assistito ‘Sarco’ potrebbe debuttare nelle prossime settimane in Svizzera suscitando un ampio dibattito. Il quotidiano svizzero NZZ Schweiz ha riportato la notizia, sottolineando che l’utilizzo di questa innovativa tecnologia sarebbe un trionfo per il suo controverso inventore, Philip Nitschke. Il Progetto Sarco mira a integrare nuove tecnologie per garantire un’opzione pacifica di fine vita per gli adulti razionali.

Funzionamento e controversie legate alla capsula Sarco

La capsula Sarco promette una morte indolore con la semplice pressione di un pulsante, utilizzando azoto per privare rapidamente l’occupante di ossigeno. Questo metodo elimina la necessità di utilizzare sostanze velenose tramite iniezione endovenosa. Nitschke, fondatore di Exit International, ha descritto la capsula come un dispositivo stampato in 3D attivato internamente dalla persona desiderosa di porre fine alla propria vita. L’occupante si sdraia all’interno, risponde a domande e attiva il processo con un pulsante, scegliendo il momento della fine.

Dubbi e opinioni contrastanti sul Sarco

L’annuncio di Nitschke ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale, con alcuni esperti che sollevano dubbi sulla sua legalità. Mentre un professore di San Gallo avallava l’utilizzo del Sarco, altri esperti, incluso Kerstin Noëlle Vokinger dell’Università di Zurigo, ritengono che il dispositivo possa violare leggi in materia di dispositivi medici. Secondo Vokinger, se il Sarco modifica uno stato fisiologico o patologico, dovrebbe essere certificato e monitorato da autorità competenti prima di poter essere impiegato in Svizzera.

La controversia attorno al Sarco in Svizzera

Le opinioni sull’utilizzo della capsula Sarco per il suicidio assistito sono profondamente contrastanti in Svizzera, con esperti che pongono accenti diversi sulla sua legalità e adeguatezza. Mentre l’inventore Philip Nitschke vede nel Sarco un diritto per gli adulti razionali di scegliere la propria morte in modo pacifico, altri temono le implicazioni etiche e giuridiche di un dispositivo di questo genere. Il futuro del Sarco potrebbe essere determinato dalle decisioni delle autorità svizzere in materia di dispositivi medici e dalla reazione dell’opinione pubblica a questa innovazione nel campo del suicidio assistito.

