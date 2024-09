Unipomezia: Leon Di Venanzio torna in squadra, pronto a brillare in Eccellenza

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Redazione

L’Unipomezia non smette di sorprendere e annuncia un’importante operazione di mercato: il ritorno di Leon Di Venanzio, un giovane esterno sinistro del 2005. Questo tesseramento rappresenta non solo un rinforzo per la squadra, ma anche un investimento per il futuro. Di Venanzio ha già alle spalle un percorso calcistico significativo, che lo ha visto muovere i primi passi proprio con la maglia dell’Unipomezia. L’arrivo di questo giovane talento si colloca in un contesto di ambizioni elevate per la prossima stagione, mentre la società si prepara a una competizione agguerrita.

Il percorso di Leon Di Venanzio nel calcio giovanile

Leon Di Venanzio è un prodotto del settore giovanile, un ambiente che gli ha permesso di sviluppare le proprie doti tecniche e tattiche sin dalla più tenera età. Dopo aver esordito nelle giovanili dell’Unipomezia, Di Venanzio ha continuato la sua crescita calcistica al POMEZIA e all’URBETEVERE. La tappa successiva della sua carriera lo ha portato a indossare la maglia della LAZIO, dove ha potuto approfondire le proprie competenze in un contesto altamente competitivo.

Durante gli anni trascorsi nel settore giovanile della LAZIO, Di Venanzio ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra nel campionato Primavera, dove ha dimostrato non solo le sue capacità fisiche, ma anche una notevole comprensione del gioco. La sua attitudine a ricoprire diverse posizioni sulla fascia lo ha reso un giocatore molto apprezzato dagli allenatori, capaci di impiegarlo con successo in vari ruoli.

Il viaggio di Di Venanzio nel professionismo è proseguito in SARDEGNA, dove ha avuto modo di giocare con l’OLBIA, affrontando nuove sfide nel campionato Primavera 3 e interagendo con la prima squadra in SERIE C. Questa esperienza sarda ha rappresentato un importante punto di crescita per il giovane, permettendogli di misurarsi con la realtà del calcio professionistico e comprendere le dinamiche di un campionato di livello superiore.

Le aspettative per la stagione e il futuro

Il ritorno di Leon Di Venanzio all’Unipomezia segna un nuovo capitolo nella sua carriera, arricchendo la rosa di un giocatore di grande potenziale. Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù, Di Venanzio ha espresso grande entusiasmo per il nuovo ambiente che lo accoglie. “Siamo un bel gruppo molto unito”, ha affermato, dimostrando di aver già percepito lo spirito collettivo che caratterizza la squadra.

Di Venanzio riconosce la forza e la coesione del gruppo, esprimendo la consapevolezza che solo attraverso l’applicazione costante e il massimo impegno è possibile raggiungere i traguardi prefissati: “Possiamo uscire vincitori da questo campionato”. Queste parole trasmettono non solo un forte desiderio di successo, ma anche un’importante consapevolezza delle sfide che una competizione come l’Eccellenza presenta.

Il giovane esterno ha messo in evidenza il suo obiettivo personale di partecipare attivamente al campionato di prima squadra, desiderando vivere l’emozione di calcare i campi da gioco nella categoria Eccellenza, una realtà ben diversa da quella del settore giovanile. La sua ambizione è chiara: “Spero di poter vivere una stagione importante”, un auspicio che convine perfettamente con le intenzioni della società di puntare in alto.

Mentre l’Unipomezia si prepara per un campionato competitivo, l’arrivo di Leon Di Venanzio rappresenta un chiaro indizio della direzione che la squadra vuole intraprendere. Con giovani talenti come lui a disposizione, le aspettative sono sicuramente elevate e il percorso di crescita continua.