Un’operazione critica: sospensione carabinieri per aggressione ad extracomunitario

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un provvedimento inatteso

Due carabinieri si trovano attualmente in stato di fermo per un episodio di accoltellamento che ha coinvolto un extracomunitario a Castiglione Olona, nel cuore della provincia di Varese. La decisione è stata presa dalla Procura della Repubblica di Varese, dopo un’approfondita indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Saronno. I due militari sono stati sospesi dall’Arma in seguito ai fatti, trovandosi “liberi dal servizio e senza ordini d’impiego”, come precisato dalla Procura.

La dinamica dell’episodio

Secondo quanto emerso, i due carabinieri sarebbero intervenuti in un’area boschiva dove si sospettava ci fosse un’attività di spaccio di stupefacenti in corso. La vittima dell’accaduto, ancora non identificata e attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Varese, avrebbe incrociato i militari e, dopo un alterco, sarebbe avvenuto l’atroce accoltellamento. I dettagli dell’incidente sono ancora al vaglio della Procura della Repubblica di Varese, che sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Il ruolo dell’Arma e il lavoro svolto

Nonostante l’episodio, la Procura varesina ha sottolineato che quanto avvenuto non inficia l’eccezionale lavoro svolto dall’Arma nel contrasto al fenomeno dello spaccio nelle aree boschive, e ha elogiato l’impegno costante dei carabinieri e degli Squadroni Cacciatori impiegati da oltre un anno nella provincia di Varese. Resta ora da attendere gli sviluppi dell’indagine e le decisioni delle autorità competenti riguardo ai due carabinieri coinvolti nell’incidente.

