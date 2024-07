Uragano Beryl: Potrebbe Diventare il Più Forte mai Registrato in Centro America

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

L’uragano Beryl si sta rapidamente intensificando nella regione dell’America centrale, con raffiche di vento che hanno già raggiunto i 220 km/h e venti massimi sostenuti di 185 km/h, facendolo salire alla categoria quattro sulla scala Saffir-Simpson. Le possibili conseguenze di questa potente tempesta includono danni gravi agli edifici, abbattimento di alberi, cespugli e insegne stradali, oltre a inondazioni che potrebbero verificarsi ben cinque ore prima che il ciclone tocchi terra, portando a onde alte fino a 6 metri oltre il livello del mare e richiedendo evacuazioni nelle zone costiere fino a dieci chilometri nell’entroterra.

Secondo il National Hurricane Center, l’occhio dell’uragano Beryl si trova attualmente a 675 chilometri a sud-est delle Barbados e a 3700 chilometri da Cancun, Messico. L’Nhc ha evidenziato la gravità della situazione in quanto si prevede che Beryl porterà venti estremamente pericolosi e mareggiate pesanti, mettendo in allarme le comunità costiere della regione.

Mentre Beryl si avvicina, il Primo Ministro delle Barbados, Mia Amor Mottley, ha sollevato l’allarme tra i residenti, esortandoli a prepararsi adeguatamente. Mottley ha sottolineato l’importanza di essere pronti per l’emergenza, consigliando di fare scorta di farmaci e di assicurarsi di avere con sé documenti di identificazione fondamentali in caso di evacuazione.

– National Hurricane Center (NHC): È un’agenzia governativa statunitense responsabile di monitorare e prevedere gli uragani nell’Oceano Atlantico e nel Pacifico orientale. Fornisce importanti informazioni e avvisi sulle tempeste in arrivo per aiutare le comunità a prepararsi in anticipo e adottare misure di sicurezza adeguate.

– Barbados: È un’isola situata nei Caraibi orientali, nota per le sue spiagge paradisiache e l’acqua cristallina. Si trova nella traiettoria prevista dell’uragano Beryl e le autorità locali stanno attivamente monitorando la situazione e prendendo misure per proteggere la popolazione e i beni.

– Cancun, Messico: È una rinomata località turistica situata sulla costa della penisola dello Yucatán, nel Mar dei Caraibi. Anche Cancun potrebbe essere influenzata dall’uragano Beryl, motivo per cui è essenziale che le autorità locali e i residenti si preparino adeguatamente e seguano da vicino gli aggiornamenti meteorologici.

– Mia Amor Mottley: È la Primo Ministro di Barbados, la prima donna ad aver ricoperto questo incarico nell’isola. Ha sollevato l’allarme e ha fornito indicazioni importanti ai residenti riguardo alla preparazione per l’uragano Beryl. Il suo appello all’azione è cruciale per garantire la sicurezza di tutti durante l’arrivo della tempesta.