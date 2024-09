Valverde anticipa la sfida in Europa League: “La Roma è una squadra da temere”

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nella vigilia del confronto di Europa League, il tecnico dell’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ha espresso il suo rispetto per la AS Roma, descrivendola come una squadra competitiva con una consolidata esperienza nelle competizioni europee. In vista del match, Valverde ha sottolineato l’importanza di affrontare i giallorossi con estrema cautela, considerando la loro recente prestanza nelle competizioni internazionali. L’incontro si preannuncia come una prova impegnativa per entrambe le squadre.

La Roma, avversaria temibile in Europa

La AS Roma ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel panorama calcistico europeo negli ultimi anni. Fino ad oggi, la squadra ha partecipato a numerosi tornei di livello internazionale, raggiungendo in più occasioni le fasi finali delle competizioni. Questo trend ha contribuito a costruire un’identità solida della squadra, rafforzando la loro reputazione come contendenti seri anche in tornei come la Champions League.

Ernesto Valverde, nel suo intervento durante la conferenza stampa, ha rimarcato come la Roma sia stata preparata per affrontare le sfide di un palcoscenico europeo, facendo riferimento ai notevoli sforzi messi in atto dal club per mantenere alti standard di performance. La formazione giallorossa si è distinta per la capacità di competere contro formazioni altrettanto forti e ben attrezzate, riuscendo a raggiungere traguardi significativi, come la semifinale di Champions League nel 2018, un’impresa che ha lasciato un segno nel suo percorso.

Il passato di Valverde con la Roma

Valverde ha anche rievocato la sua esperienza precedente contro la Roma, in particolare la semifinale di Champions League del 2018, quando il Barcellona, sotto la sua guida, subì una sconfitta imprevista per 3-0 allo stadio Olimpico. Questo risultato fu cruciale e significò l’eliminazione dei catalani dal torneo. “La memoria è sempre selettiva“, ha commentato Valverde, aggiungendo che, mentre molte sconfitte rimangono impresse nella sua mente, altre tendono a svanire nel tempo.

Tale episodio ha sicuramente alimentato la consapevolezza che anche le squadre più blasonate devono mostrare rispetto e attenzione nei confronti degli avversari. La Roma, infatti, è riconosciuta per la sua resilienza e capacità di ribaltare le situazioni, fattori che la rendono ancor più pericolosa in un contesto competitivo come quello attuale. Capire e analizzare il percorso degli avversari è cruciale per pianificare una strategia efficace.

Aspettative per la sfida dell’Europa League

Valverde ha fornito indicazioni sulle aspettative per la partita di domani, descrivendola come un confronto “combattuto“, dove gli scontri individuali tra i calciatori di entrambe le formazioni potrebbero risultare decisivi. Ha affermato di non avere previsioni chiare riguardo al tipo di partita che si svolgerà, ma ha affermato che, indipendentemente dallo stile di gioco, l’obiettivo primario è quello di conseguire una vittoria.

Inoltre, ha rimarcato come questa competizione presenti un format nuovo da esplorare, rendendo ogni incontro un’opportunità per scoprire un aspetto diverso della squadra. La partita rappresenta un’importante occasione per l’Athletic Bilbao, non solo per navigare nelle fasi europee, ma anche per riaffermare il suo posto sul palcoscenico internazionale dopo un periodo di assenza. La tensione cresce e il pubblico attende con ansia il fischio d’inizio per scoprire quale squadra avrà la meglio.