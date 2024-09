Venezia ferma il servizio tram per lavori di riqualificazione: nuova organizzazione dei trasporti

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Redazione

Il servizio tranviario di Roma subirà una sospensione temporanea a partire da lunedì 16 settembre, per consentire i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore e il rinnovo delle linee. Fino al 2 dicembre, i cittadini dovranno affidarsi a corse di autobus per muoversi in città, un cambiamento significativo per il trasporto pubblico capitolino.

Motivi della sospensione della rete tranviaria

ATAC, l’azienda di trasporto pubblico di Roma, ha annunciato che il servizio tram sarà interrotto per un progetto ambizioso che prevede la modernizzazione del deposito di Porta Maggiore. Questa struttura storica, che esiste da oltre un secolo, sarà adattata per ospitare la nuova flotta di tram, permettendo miglioramenti consistenti in termini di efficienza e qualità del servizio. Durante questo processo di ristrutturazione, le linee tranviarie verranno temporaneamente sostituite dai bus, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio.

In dettaglio, i lavori sulle linee seguiranno un cronoprogramma stabilito, che prevede chiusure e sostituzioni necessarie per l’installazione di nuovi binari e infrastrutture. ATAC si scusa per gli eventuali disagi provocati dalla sospensione e sottolinea l’importanza di questi lavori per un miglioramento duraturo della rete. La ripresa dell’operatività dell’intera rete tranviaria è prevista per il 2 dicembre 2024, momento in cui gli utenti potranno nuovamente fruire del servizio tram in modo regolare.

Dettagli sulla riorganizzazione del servizio di trasporto

Con l’interruzione del servizio tranviario a partire dal 16 settembre, il comune di Roma ha disposto una serie di modifiche nella programmazione dei trasporti. Le linee 2, 3, 5 e 14 saranno sospese e sostituite da autobus. In particolare, la linea 19 avrà una sospensione temporanea tra piazza di Porta Maggiore e piazza dei Gerani, ma continuerà a operare su autobus tra piazza di Porta Maggiore e viale Giulio Cesare.

La chiusura della corsia tranviaria riguarderà l’area compresa tra piazzale Prenestino e piazzale Labicano. Questi cambiamenti rendering necessitano un adattamento del piano di mobilità per i romani, in modo da garantire un servizio alternativo. Gli utenti sono invitati a controllare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di ATAC e Roma Capitale, per rimanere informati su eventuali variazioni e sugli orari delle nuove linee di autobus.

Anticipazioni sul servizio tra novembre e dicembre

Il 4 novembre segnerà una parziale ripresa del servizio tranviario, consentendo agli utenti di utilizzare alcune linee di tram. Fino all’1 dicembre, tuttavia, il servizio rimarrà limitato, con linee specifiche ancora sostituite da autobus. Ecco la programmazione dettagliata attesa:

LINEA 2 : completamente sostituita da autobus.

: completamente sostituita da autobus. LINEA 3 : operativa solo nella tratta Porta Maggiore-Valle Giulia , con il restante tratto sostituito da bus.

: operativa solo nella tratta , con il restante tratto sostituito da bus. LINEA 5 : anch’essa sostituita integralmente da bus.

: anch’essa sostituita integralmente da bus. LINEA 8 : sospesa; tutte le corse mattutine e serali saranno svolte da autobus.

: sospesa; tutte le corse mattutine e serali saranno svolte da autobus. LINEA 14 : continuerà a garantire il servizio lungo l’intera linea.

: continuerà a garantire il servizio lungo l’intera linea. LINEA 19: parzialmente attiva, con sostituzioni che comprendono bus 519 e tram 3/19 a rotazione.

La pianificazione mirata del servizio pubblico durante questo periodo di transizione è stata studiata per minimizzare i disagi e mantenere la mobilità dei cittadini. Le modifiche sono state apportate affinché il sistema di trasporto di Roma funzioni in modo efficiente anche durante i cantieri. Gli utenti sono esortati a prepararsi per l’arrivo della nuova rete tramviaria, sperando che i lavori favoriscano anni futuri di servizi di trasporto più moderni e affidabili.