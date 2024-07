Verifiche di stabilità nelle vele Gialla e Rossa a Napoli.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La richiesta di effettuare verifiche di stabilità anche nella Vela Gialla e nella Vela Rossa a Napoli è stata avanzata dal presidente della Municipalità VIII, Nicola Nardella, durante un’intervista al termine di una riunione con il sindaco Gaetano Manfredi e il Prefetto Nicola Di Bari. Nardella ha evidenziato l’importanza di svolgere tali controlli, dopo quelli effettuati nella Vela Celeste che hanno consentito il ritorno a casa di 300 persone, in attesa dell’autorizzazione della Procura.

Verifiche nella Vela Celeste e situazione attuale

Le verifiche effettuate nella Vela Celeste hanno permesso il rientro di 300 residenti nelle rispettive abitazioni, in attesa di ulteriori autorizzazioni. La Municipalità VIII insieme al Comune aveva predisposto un piano per l’accoglienza degli sfollati in strutture pubbliche come scuole, palestre e associazioni. Tuttavia, il presidente Nardella ha espresso preoccupazione riguardo alla persistente occupazione dell’Università da parte del Comitato Vele, sottolineando la necessità di affrontare la questione della riqualificazione urbana attesa dalla cittadinanza da tempo.

Riqualificazione delle Vele e fondi Pnrr

Attualmente, è in corso il processo di riqualificazione del lotto M, che comprende le Vele, grazie anche all’impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidente Nardella ha sottolineato di non essere preoccupato per le tempistiche della riqualificazione, ma piuttosto per eventuali ostacoli di natura legale che potrebbero rallentare il processo. Tuttavia, si è mostrato fiducioso nell’individuare le soluzioni adeguate per garantire il completamento del progetto di riqualificazione urbana.

