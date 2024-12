Violenza di genere e disagio giovanile: il libro “La Voce di Iside” di Claudia Conte arriva alla Camera dei Deputati

Ultimo aggiornamento il 11 Dicembre 2024 by Emiliano Belmonte

Il 12 dicembre alle ore 14.30, la Sala Stampa della Camera dei Deputati ospiterà un’importante iniziativa dedicata alla sensibilizzazione su temi fondamentali come il disagio giovanile e la violenza di genere. Durante l’incontro, la giornalista e scrittrice Claudia Conte presenterà il suo libro “La Voce di Iside”, un’opera che affronta con grande profondità e sensibilità queste problematiche. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Nuovi linguaggi contro la violenza di genere”, promosso dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Un’opera che parla al cuore e alla mente

“La Voce di Iside”, già insignito del prestigioso riconoscimento Book for Peace, non è solo un libro, ma un mezzo per dare voce a chi spesso resta inascoltato. Claudia Conte, con la sua narrazione toccante e riflessiva, esplora le radici della violenza di genere, del bullismo e del disagio giovanile, offrendo una prospettiva che invita a riflettere e ad agire. Questo lavoro rappresenta un punto di partenza per costruire un dialogo più consapevole e inclusivo su temi che coinvolgono ogni strato della società.

Istituzioni e cultura: un dialogo necessario

Moderato dal giornalista Rai Roberto Inciocchi, l’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale, tra cui l’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, e l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Il confronto tra politica e cultura sarà al centro della tavola rotonda, che cercherà di individuare strategie e strumenti efficaci per affrontare queste delicate tematiche.

Linguaggi innovativi per un cambiamento culturale

Uno degli obiettivi dell’incontro è promuovere l’utilizzo di nuovi linguaggi in grado di sensibilizzare le giovani generazioni e di favorire una maggiore comprensione dei fenomeni legati alla violenza di genere e al disagio giovanile. L’evento alla Camera rappresenta un’occasione per sottolineare l’importanza di un approccio innovativo, che metta al centro l’ascolto e il dialogo.

Una nuova prospettiva per prevenire la violenza

La presentazione del libro sarà anche un momento per analizzare le radici della violenza di genere e individuare soluzioni pratiche per prevenirla. L’incontro offrirà spunti di riflessione su come affrontare il bullismo e il disagio giovanile, fenomeni sempre più diffusi e spesso legati a dinamiche familiari e sociali complesse.

La cultura come strumento di consapevolezza

Con “La Voce di Iside”, Claudia Conte dimostra come la letteratura possa trasformarsi in un potente strumento di cambiamento. Attraverso le sue pagine, l’autrice invita il lettore a esplorare temi complessi con una sensibilità che lascia il segno. Questo evento non è solo un’occasione per presentare un libro, ma un passo verso un futuro in cui il rispetto e la consapevolezza siano alla base di una società più giusta e inclusiva.