Visso, la rinascita di Rosella Sensi come sindaca: un ritorno alle radici

Rosella Sensi ha deciso di intraprendere un nuovo percorso come sindaca di Visso, un piccolo comune italiano. Motivata dalla profonda appartenenza per questa terra, permeata di storia e tradizione, Rosella vuole guidare Visso verso una rinascita che la riporti a essere la perla dei Monti Sibillini.

Visso è tra i comuni colpiti dal terremoto del 2016, e la ricostruzione è un processo in corso che richiede impegno e risorse. Rosella Sensi si impegna a essere presente e attiva sul campo, consapevole che il ruolo di sindaco richiede vicinanza e partecipazione diretta alla vita della comunità locale.

– Visso: Comune situato in provincia di Macerata, nelle Marche, Visso è un luogo ricco di storia e tradizione, caratterizzato dalla sua posizione nei Monti Sibillini. Colpito dal terremoto del 2016, Visso è impegnato nella ricostruzione e nell’affrontare le sfide legate al ripristino delle infrastrutture e delle abitazioni danneggiate.

– Monti Sibillini: Catena montuosa dell’Appennino centrale, situata tra le regioni Marche e Umbria. I Monti Sibillini sono conosciuti per la loro bellezza paesaggistica e la presenza di numerosi borghi storici.

– Franco Sensi: Imprenditore italiano molto noto nel mondo del calcio per essere stato il presidente della AS Roma dal 1993 fino alla sua morte nel 2008. Sensi ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo del club capitolino, portandolo a successi nazionali e internazionali.

– Terremoto del 2016: Un evento sismico che ha colpito l’Italia centrale nel 2016, provocando numerose vittime e danni materiali considerevoli. Molte comunità come Visso hanno subito gravi conseguenze e da allora sono impegnate nella ricostruzione delle aree colpite.