Viterbo: operazione della polizia locale per il controllo della sicurezza stradale e anti-alcol

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Redazione

Venerdì notte, la polizia locale di Viterbo ha svolto un’operazione mirata al controllo della sicurezza stradale, effettuando verifiche su 70 persone e veicoli. L’intervento è stato finalizzato a garantire il corretto rispetto delle ordinanze comunali e a monitorare le aree più sensibili del centro storico, noto per la sua vivacità notturna. Due conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza, con il ritiro di altre due patenti e tre sanzioni per violazioni delle normative anti-alcol.

Controlli mirati nei punti sensibili della città

Le aree monitorate

Le pattuglie della polizia locale si sono concentrate su diverse piazze e viali del capoluogo. Le aree interessate includono piazzale Gramsci, piazza Verdi, piazza della Repubblica, piazza Fontana Grande, piazza San Carluccio e viale Trento. Questi luoghi sono noti per essere frequentati da un elevato numero di persone, particolarmente durante il fine settimana, rendendoli strategici per il monitoraggio della sicurezza stradale.

Le operazioni hanno previsto il controllo della circolazione veicolare e la verifica del rispetto delle normative locali. L’attenzione si è concentrata principalmente sulle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza e sulla sosta irregolare, un problema cronico in aree caratterizzate da un’alta densità di attività sociali e ricreative.

Interventi contro il bivacco e la sosta selvaggia

Un altro aspetto significativo dell’operazione è stato il contrasto al fenomeno del bivacco e della sosta selvaggia, che spesso caratterizzano queste piazze affollate, creando disagi ai pedoni e ai residenti. Gli agenti di polizia hanno applicato le ordinanze comunali in materia, cercando di mantenere un decoroso stato delle aree pubbliche e garantendo un ambiente più sicuro e accogliente per tutti.

Un automobilista è stato anche sanzionato per aver circolato contromano, evidenziando come il rispetto delle regole stradali sia cruciale per la sicurezza collettiva. La presenza costante delle forze dell’ordine ha rappresentato un deterrente per comportamenti scorretti da parte degli utenti della strada e ha contribuito a suscitare una maggiore coscienza civica.

Riconoscimento per il servizio della polizia locale

Le dichiarazioni della sindaca

La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti della polizia locale. In un comunicato, ha sottolineato l’importanza di queste operazioni notturne, evidenziando come esse siano fondamentali per garantire la sicurezza della cittadinanza. Il riconoscimento è andato in particolare al comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, per il suo impegno nel monitoraggio e nella regolamentazione del territorio.

L’operazione di venerdì notte è stata considerata un esempio efficace di cooperazione tra le autorità locali e la comunità, mirando a rendere Viterbo una città più sicura. La sindaca ha anche insistito sulla necessità di continuare a lavorare in questo solco, manifestando la volontà dell’amministrazione comunale di intensificare i controlli in futuro.

I controlli notturni rappresentano una strategia fondamentale per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti correlati all’uso di alcol, contribuendo così a preservare un clima di rispetto e civiltà all’interno della città.