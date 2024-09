Viva l’Italia: Ottava edizione di celebrazioni all’insegna dell’Italianità con eventi di grande impatto

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’ottava edizione di Viva l’Italia si prepara a regalare un’esperienza straordinaria nei week-end del 6-8 e del 14-15 settembre 2024. Questo evento, dedicato alla celebrazione della cultura italiana, si svolgerà tra Cinecittà Street e Piazza delle Fontane, con una mostra di mezzi storici e moderni delle forze dell’ordine. Tra le attrazioni figurano il leggendario elicottero NH-500 della Guardia di Finanza, festeggiante i suoi 250 anni, auto storiche, aerei e simulatori di volo. Il tema scelto per quest’anno, “Campioni di Sport, Campioni di Vita”, anticipa i grandi eventi sportivi che si terranno in estate, come i Campionati Europei di atletica leggera e le Olimpiadi di Parigi.

Un programma ricco di emozioni e spettacolo

Le forze armate come protagoniste

L’evento di Viva l’Italia non è solo un’opportunità di svago, ma anche un’importante vetrina per le forze armate e le forze dell’ordine italiane. L’Esercito, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri saranno in prima linea, mostrando la loro attrezzatura e interagendo con il pubblico. Uno dei punti salienti sarà la raccolta di fondi, dove cinque euro di ogni biglietto venduto saranno devoluti agli Enti Assistenziali Familiari delle Forze Armate e dell’Ordine, un gesto di supporto e riconoscimento per coloro che servono il Paese con dedizione.

Attrazioni e attività per tutti

Viva l’Italia offrirà una serie di esibizioni e attività coinvolgenti e interattive. Tra queste, ci saranno simulatori di volo e droni, che permetteranno ai visitatori di provare l’emozione del volo in prima persona. Una stazione dedicata alla laser run della Polizia Penitenziaria offrirà un’opportunità unica di apprendimento e divertimento per i giovani, mentre i simulatori di viaggio virtuale all’interno di un istituto penitenziario forniranno una didattica innovativa su importanti temi sociali.

Il programma giorno per giorno

6 settembre 2024: Inizio emozionante

La manifestazione prenderà il via venerdì 6 settembre, con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dell’Aeronautica Militare, alle ore 11:00 in Cinecittà Street. Seguiranno esibizioni pianificate, come quella della banda dell’Aeronautica alle 12:20 a Piazza delle Fontane. Nel pomeriggio, le esibizioni cinofile dei Carabinieri, seguite da dimostrazioni di autodifesa e karate, delizieranno e intratterranno i presenti.

7 settembre 2024: Le onde blu della Marina

Il sabato porterà con sé un’atmosfera marittima, con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Marina Militare. La giornata proseguirà con esibizioni che vedranno la partecipazione della squadra cinofila dei Carabinieri e di diverse forze di polizia. Un programma fittissimo, che culminerà con le parate e le interviste agli atleti.

8 settembre 2024: Sport e vita

Domenica 8 settembre si rinsalderà il legame tra sport e vita con altre esibizioni di cani da lavoro e le prove di judo e tiro, tutte mirate a promuovere uno stile di vita attivo e sano. Le interviste agli atleti offriranno ulteriori spunti di dialogo e motivazione per i giovani presenti.

14-15 settembre 2024: Le celebrazioni continuano

La seconda settimana di festività porterà con sé un climax di emozioni. Sabato 14 settembre sarà dedicato ai Vigili del Fuoco, che si esibiranno in danze e canti, seguiti dalle dimostrazioni della Polizia Penitenziaria. Infine, la chiusura dell’evento il 15 settembre vedrà il grande finale con l’Inno Nazionale dei Carabinieri e la tradizionale parata del Cinema, arricchita da esibizioni delle bande musicali.

Viva l’Italia promette un manifesto unico di unità, cultura e sport, celebrando l’Italianità attraverso eventi che catturano l’attenzione e il cuore del pubblico presente.