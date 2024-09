“Voci Parallele”: concerto tributo a Giuni Russo, due decenni dopo la sua scomparsa

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 14 settembre 2023, l’Auditorium della Nuvola all’EUR di Roma ospiterà un concerto speciale per celebrare il ventennale della scomparsa di Giuni Russo, uno dei pilastri della musica italiana. Quest’evento di richiamo, intitolato “Voci Parallele”, riunisce un cast eccezionale di artisti che renderanno omaggio al suo lascito musicale. Non si tratta solo di un tributo, ma di un incontro emozionante tra passato e presente per rivivere canzoni che hanno segnato intere generazioni e che continuano a risuonare nel cuore di molti.

Il tributo a Giuni Russo: un evento unico per la musica italiana

Il concerto “Voci Parallele” non è solo un evento musicale, ma un tributo sentito a Giuni Russo, la cui voce unica e il suo stile inconfondibile hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana. Giuni Russo ha saputo mescolare diversi generi musicali, portando in auge canzoni che oggi rappresentano una parte fondamentale del patrimonio musicale del Paese. I suoi brani iconici, tra cui “Un’estate al mare”, “Alghero”, “La Sua Figura”, “Mediterranea” e “Morirò d’amore”, saranno interpretati da artisti di spicco, tra cui Alice, Arisa, Irene Grandi, Rita Pavone e molti altri.

La scaletta, ricca di successi, promette di riportare il pubblico indietro nel tempo. Ad impreziosire la serata ci sarà anche un esclusivo contributo video di Tiziano Ferro, che rende giustizia all’eredità artistica di Giuni Russo. Questi artisti, uniti dalla passione per la musica e dal rispetto per Giuni, regaleranno al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Sono attesi anche nuovi nomi nel panorama musicale, come Filippo Graziani, che porterà una freschezza generazionale, e l’attrice Pamela Villoresi, con un omaggio inedito che promette di toccare le corde emotive di tutti i presenti. L’unione di talenti diversi in un’unica serata sottolinea l’impatto duraturo di Giuni Russo e la sua influenza sui giovani artisti di oggi.

L’orchestra: un ensemble di talenti al servizio della musica

Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà un ensemble di musicisti di altissimo livello, composto dal Quartetto d’archi della ForliMusica Orchestra, con Umberto Frisoni al primo violino e una sezione ritmica di grande pregio. La sezione ritmica, formata da Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Ricky Quagliato alla batteria e Fabio Gangi alle tastiere, insieme a Stefano Medioli al pianoforte, garantirà un accompagnamento perfetto, arricchendo ulteriormente l’adrenalina dell’evento.

La musica dal vivo è un elemento cruciale per il successo di un tributo e, nella serata del 14 settembre, ogni nota sarà pensata per rendere omaggio alla grandezza di Giuni Russo. I brani selezionati non solo celebreranno la sua carriera, ma offriranno anche un’opportunità per il pubblico di connettersi emotivamente con la sua musica. La fusione di voci e strumenti promette di creare un’atmosfera incantevole, trasformando l’Auditorium della Nuvola in un tributo vivente al suo talento.

Beneficenza e impegni sociali: un concerto per una buona causa

Il concerto “Voci Parallele” non si limita a celebrare una grande artista, ma si inserisce anche in un contesto sociale significativo. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla fondazione VIDAS, che offre assistenza socio-sanitaria a malati terminali e alle loro famiglie. Questa iniziativa sottolinea il valore della solidarietà e l’impegno degli artisti nell’affrontare questioni importanti, anche attraverso la musica.

La fondazione VIDAS è conosciuta per il suo servizio integrato, che include assistenza a domicilio e in strutture sanitarie specializzate. Il concerto rappresenta un’opportunità per il pubblico non solo di commemorare Giuni Russo, ma anche di contribuire a un tema cruciale come quello della dignità nel fine vita, consolidando ulteriormente il legame tra arte e beneficenza.

In aggiunta, l’evento sarà registrato e immortalato in un disco in uscita per Sony Music, permettendo così a questa celebrazione di vivere oltre la data del concerto, continuando a portare il messaggio e la musica di Giuni Russo a nuovi ascoltatori.

Un riconoscimento duraturo: intitolazione a Giuni Russo a Milano

A ulteriore testimonianza del riconoscimento che Giuni Russo ha ricevuto nel corso degli anni, la Giunta Comunale di Milano ha deliberato di intitolare i Giardini di corso Garibaldi a Brera in suo onore. Questa cerimonia di intitolazione, programmata per il 17 settembre 2024, rappresenta un gesto simbolico che testimonia l’impatto culturale e artistico di Giuni Russo sulla città di Milano e sul panorama musicale italiano.

Questa iniziativa non solo evidenzia il valore artistico dell’artista, ma serve anche a ricordare l’importanza della musica e della cultura nella vita quotidiana, promovendo un’eredità che continuerà a ispirare generazioni future. L’intitolazione dei giardini non è solo un tributo, ma diventa un luogo di incontro e di celebrazione per i fan e gli amanti della musica, destinato a rimanere come un simbolo della grandezza di Giuni Russo.