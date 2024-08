Weekend di caldo e disagi a Roma: viabilità in cambiamento e debutto della Lazio in Serie A

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il fine settimana a Roma si preannuncia caratterizzato da un’influenza congiunta di un’ondata di calore e da significative modifiche alla viabilità cittadina. Con l’inizio della Serie A, molti tifosi si preparano a seguire la Lazio nel suo debutto stagionale all’Olimpico, il che porterà ad ulteriori cambiamenti nel traffico. Questo articolo esplora in dettaglio i lavori in corso che influiscono sulla circolazione e i collegamenti per gli spettatori della partita.

Riapertura della Tangenziale Est

A partire dalle ore 17:00 di venerdì 16 agosto, un’importante novità riguarda la viabilità della Tangenziale Est. È prevista la riapertura della sezione sopraelevata che si estende da viale Castrense a Largo Passamonti in direzione Salaria, con una tempistica anticipata di due giorni rispetto alle previsioni iniziali, che fissavano la conclusione dei lavori per il 19 agosto. L’amministrazione comunale ha comunicato che questa riapertura non solo consentirà una fruizione più agevole della strada ma, parallelamente, consentirà di avviare i lavori sulla carreggiata in direzione San Giovanni. Questo approccio mira a velocizzare il cantiere, con l’obiettivo di completare le operazioni entro fine settembre. La riapertura rappresenta un passo significativo per alleviare il traffico, dato che la Tangenziale Est è una delle principali arterie di collegamento della città.

Impatti sul traffico locale

Con la ripresa della circolazione lungo la Tangenziale, ci si aspetta un miglioramento dei flussi veicolari. Tuttavia, si richiede attenzione da parte degli automobilisti, poiché potrebbero verificarsi rallentamenti iniziali dovuti all’adattamento alla nuova viabilità. Gli utenti della strada sono invitati a seguire le indicazioni della segnaletica e a considerare percorsi alternativi nelle ore di punta, per garantirsi un viaggio senza intoppi.

Carreggiata ridotta per lavori alla ciclabile

Parallelamente, la città sta portando avanti lavori interessanti per il prolungamento della ciclabile Monte Mario-Monte Ciocci. Fino al 31 agosto, la carreggiata di via Anastasio II, in prossimità del Viadotto delle Fornaci, subisce una riduzione, limitando la circolazione ma mantenendo un doppio senso di marcia per consentire comunque l’accesso alle zone circostanti. I lavori sono parte di un progetto più ampio volto a migliorare l’infrastruttura ciclabile della capitale, incoraggiando modalità di trasporto più sostenibili.

Vantaggi della ciclabile prolungata

L’ampliamento della rete ciclabile non solo contribuirà a una maggiore sicurezza per i ciclisti, ma rappresenta anche un passo verso una mobilità urbana più ecologica. Attraverso il completamento di questi lavori, si prevede un aumento significativo dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, meno impattante per l’ambiente.

Sospensione della metro A

Fino al 25 agosto, i passeggeri della metro A dovranno fare i conti con la sospensione del servizio nel tratto Battistini-Termini. Questa interruzione è necessaria per consentire lavori di riammodernamento dei binari, un intervento fondamentale per garantire standard di sicurezza e efficienza. Per aiutare gli utenti, il servizio bus alternativo è stato attivato, ma potrebbe non offrire la stessa comodità della metropolitana.

Disagi per gli utenti della metro

I disagi causati dalla sospensione del servizio interessano un ampio numero di pendolari e residenti. Si consiglia quindi di pianificare in anticipo i propri spostamenti e considerare la possibilità di utilizzare mezzi alternativi, come autobus o biciclette, per raggiungere le destinazioni desiderate. Le autorità locali comunicano che l’intenso programma di lavori contribuirà a un miglioramento a lungo termine della rete metropolitana.

Lavori di potatura in corso

I lavori di potatura previsti a viale Marconi e via Volpato sono finalizzati al miglioramento delle condizioni delle piante e alla salute del verde urbano. Queste operazioni si protrarranno fino al 31 agosto e comporteranno inevitabilmente alcuni restringimenti della carreggiata nelle zone interessate.

Influenza sulle strade circostanti

A causa delle potature, la circolazione potrà risultare più lenta, specialmente nelle aree più affollate. Gli automobilisti sono esortati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni che verranno affisse nei punti critici, per garantire sicurezza e fluidità nel passaggio. Le autorità locali si aspettano che questo intervento, sebbene temporaneo, possa portare benefici significativi nel lungo termine, migliorando l’estetica e contribuendo a un ambiente urbano più sano.

La partita Lazio-Venezia all’Olimpico

Domenica 18 agosto alle ore 20:45 si terrà, allo Stadio Olimpico, la partita Lazio-Venezia, che segna l’inizio della nuova stagione di Serie A per i biancocelesti. Attesa non solo per il valore sportivo, ma anche per la presenza di tifosi che affolleranno gli spalti.

Piano di trasporto per i tifosi

In vista dell’evento, il comune ha predisposto un ampio piano di trasporti che coinvolge ben 16 linee di mezzi pubblici, per facilitare l’arrivo e il deflusso dei tifosi. Arrivando da diverse aree della città, è fondamentale che i supporter si informino in anticipo sui percorsi migliori da seguire e sugli eventuali divieti che potrebbero essere attivi nei pressi dello stadio.

Variazioni del trasporto pubblico

Oltre all’evento sportivo, il trasporto pubblico nella capitale subirà alcune variazioni. I bus 170, 719 e 781, infatti, seguiranno le consuete deviazioni per il mercato di Porta Portese. Anche altre linee come 51, 75, 85, 87 e 118 subiranno modifiche per il traffico pedonale che verrà istituito durante la giornata.

Preparazione dei mezzi pubblici

Gli utenti sono invitati a verificare gli orari e le tariffe aggiornate del servizio di trasporto per evitare inconvenienti e garantire una corretta programmazione della propria giornata. Con questi cambiamenti, ci si attende una giornata movimentata a Roma, dove l’attenzione sarà rivolta non solo ai disagi stradali ma anche al clima di festa per il calcio.