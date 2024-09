Weekend di eventi a Roma: modifiche alla viabilità tra concerti, manifestazioni e chiusure

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’ultimo weekend di settembre si preannuncia movimentato per la capitale, con una serie di eventi che impatteranno sia i mezzi pubblici che il traffico privato. Dallo spettacolare concerto di David Gilmour al Circo Massimo alle manifestazioni e chiusure di strade per street food, i cittadini e i turisti dovranno pianificare attentamente i propri spostamenti. Di seguito un’analisi dettagliata delle principali modifiche alla viabilità.

Concerto di David Gilmour al Circo Massimo

Dettagli dell’evento

L’ex chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, si esibirà al Circo Massimo per un ciclo di concerti che comprende anche il weekend del 28 e 29 settembre. Questo evento attirerà un enorme pubblico, con conseguenti restrizioni dall’implementazione di un divieto di transito su via dei Cerchi, nel tratto fra Piazza di Porta Capena e via di San Teodoro. Tali chiusure, necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti, interesseranno anche le zone limitrofe.

Impatto sui mezzi pubblici

Parallelamente alle chiusure stradali, diverse linee di autobus subiranno deviazioni. Le linee coinvolte includono 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 e nMC. I passeggeri sono avvertiti di controllare le comunicazioni delle autorità preposte ai trasporti per eventuali aggiornamenti e itinerari alternativi.

Chiusura a Centocelle per evento street food

Informazioni sull’evento

Un evento di street food in programma a Centocelle richiederà la chiusura di via dei Castani, nel segmento che va da piazza dei Mirti a via degli Aceri. La chiusura inizierà alle 02:00 di venerdì 27 settembre e terminerà a mezzanotte di domenica. Ci si aspetta un’affluenza significativa di visitatori, contribuendo così all’animazione della zona.

Deviamenti delle linee di autobus

Le linee di autobus C5, 450, 542, 548 e nMC subiranno modifiche nel loro percorso abituale per far fronte a tale chiusura. Gli utenti dei trasporti pubblici sono invitati a pianificare in anticipo i propri spostamenti e a prestare attenzione agli aggiornamenti sulle modifiche di percorso.

Chiusure e eventi all’Eur

Evento motociclistico “Eternal City Motorcycle Show”

Presso “La Nuvola” all’Eur si svolgerà l’“Eternal City Motorcycle Show”, un evento che riunisce appassionati di motori e collezionisti. La manifestazione avrà luogo nei giorni di sabato e domenica e comporterà la chiusura temporanea di viale Europa, a partire dal tratto tra viale Tupini e viale Pasteur. Le deviazioni interesseranno le linee bus 31, 771, 780 e 788.

Possibili ripercussioni viarie

A causa dell’elevato afflusso di visitatori, si prevedono conseguenze sul traffico anche lungo via Colombo, viale Europa e viale Asia. È consigliabile seguire le indicazioni delle autorità locali e pianificare percorsi alternativi.

Lavori in Tangenziale Est

Dettagli sui lavori

La Tangenziale Est subirà chiusure fino alle 23:00 del prossimo 4 ottobre. In particolare, sarà chiusa la rampa di accesso a via Prenestina per lavori di risanamento e riqualificazione stradale. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a seguire le istruzioni temporanee di deviazione.

Interventi di potatura e chiusure temporanee

Interventi programmati

A Roma si stanno svolgendo lavori di potatura in varie zone. Tra queste, via di Torrevecchia vedrà una riduzione della carreggiata tra via di Boccea e via dei Casali di Torrevecchia. Simili operazioni sono previste fino al 30 settembre in largo di Villa Paganini e vicolo della Fontana, con conseguenti divieti di transito e sosta.

Divieti di sosta

In aggiunta, sarà vietato parcheggiare in via Lariana e via Chiana fino al 30 settembre. Le autorità comunali hanno raccomandato ai cittadini di rispettare i divieti per evitare sanzioni.

Evento calcistico Roma-Venezia

Dettagli della partita

Domenica 29 settembre, alle ore 15:00, l’Olimpico ospiterà la partita di Serie A tra Roma e Venezia, valida per la sesta giornata del campionato. Gli spettatori sono incoraggiati a utilizzare le 15 linee di autobus che collegano lo stadio con altri punti della città.

Misure di sicurezza e viabilità

Per garantire la sicurezza dell’evento, saranno implementate limitazioni al traffico nelle aree circostanti il Foro Italico. I tifosi sono invitati a utilizzare i mezzi pubblici e a muoversi con largo anticipo per evitare disagi.

Evento in Vaticano

Restrizioni nel settore

In concomitanza con eventi ufficiali, domenica 29 settembre saranno attive restrizioni sul parcheggio in via della Stazione Vaticana, da Porta Cavalleggeri fino al Cancello del Perugino. Le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza garantiranno il regolare svolgimento delle attività previste.

Informazioni aggiuntive sulla viabilità del weekend

Isola pedonale e deviazioni

Durante il weekend, via dei Fori Imperiali sarà chiusa al traffico, trasformandosi in un’isola pedonale sia sabato che domenica. Questo comporterà deviazioni per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118, con aggiuntive deviazioni per la linea 117 nella giornata di sabato.

Manifestazioni e mercati

Sabato 28 settembre si prevedono divieti di sosta a piazza Castellani dalle 17:00 alle 19:00 per cause legate a una manifestazione. Domenica sarà nuovamente attivata la deviazione per le linee 170, 719 e 781 a seguito del consueto mercato di Porta Porte.

Tutti i residenti e visitatori sono invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità e a pianificare gli spostamenti con anticipo, per godere appieno delle numerose opportunità che la capitale offre in questo weekend intenso.