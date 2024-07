Youtuber aggredito in metro: denuncia contro i borseggiatori a Roma

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Lo youtuber Simone Cicalone è stato vittima di un’aggressione da parte di una banda di borseggiatori nella metropolitana di Roma, come denunciato in un video pubblicato sui social. Cicalone, ex pugile romano, è noto per aver fondato la squadra anti-borseggiatori. L’incidente è avvenuto nella fermata di Piazza di Spagna durante le riprese di un video.

L’aggressione e la reazione di Simone Cicalone

Durante il pomeriggio di ieri, Simone Cicalone e la sua troupe sono stati attaccati da un gruppo di borseggiatori mentre si preparavano per le riprese. Secondo il racconto di Cicalone, prima ancora di iniziare a registrare, uno dei borseggiatori ha aggredito violentemente anche la videomaker Evelina. L’aggressione è stata definita come un vero e proprio attacco.

L’intervento della polizia e i dettagli dell’incidente

La polizia è intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione di una rissa. Gli agenti hanno individuato tre borseggiatori coinvolti nell’aggressione, di cui una donna che è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo. La situazione è stata risolta dall’intervento delle forze dell’ordine, ma l’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nella metropolitana romana.

Conclusioni sull’incidente e riflessioni sulla sicurezza pubblica

L’aggressione subita da Simone Cicalone e la sua squadra evidenzia la presenza di una concreta minaccia legata ai borseggiatori nelle stazioni della metro. È fondamentale garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e agli operatori presenti, affinché episodi simili possano essere prevenuti in futuro. La denuncia di Cicalone rappresenta un grido d’allarme sulla necessità di affrontare con determinazione queste forme di criminalità urbana.

